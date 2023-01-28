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Літак, гвинтокрил та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Україна, Субота 28 січня 2023 08:49
Літак, гвинтокрил та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 28 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок суботи, 28 січня, українські військові ліквідували за добу 800 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 125 510 військових. Також ЗСУ знищили літак і вертоліт окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків - 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2188 (+8) од,
  • РСЗВ - 453 (+1) од,
  • засобів ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+1) од,
  • гелікоптерів - 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
  • крилатих ракет - 796 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
  • спеціальної техніки - 199 (+0).

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 27 січня успішно відбили 12 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Крім цього, ЗСУ перекидають особовий склад з Бахмута в Вугледар, де точаться важкі бої. В Росії ж заявляють, що для них найважчою ділянкою фронту є Кремінна, де ЗСУ постійно намагаються прорвати їхню оборону.

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