"Войной в окопах мы победы не добьемся". В Генштабе назвали условие для успеха ВСУ
Чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках. Победить врага, сидя в окопах, невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.
"Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим", - сказал он.
По его словам, такие наступательные действия позволяют изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.
"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель из первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации", - добавил Тарнавский.
Как сообщалось, ВСУ продолжают истощать врага на юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.
Напомним, по данным на утро субботы, 28 января, ВСУ ликвидировали в сутки 800 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.
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