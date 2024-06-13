На войне погиб известный фехтовальщик Ростислав Ливач
На войне погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии, а также жизни и достижениях Ростислава.
Сообщение о гибели
О трагической гибели Ростислава Ливача стало известно из сообщения НОК Украины в Facebook.
"С началом полномасштабного российского вторжения Ростислав защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а впоследствии - в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герць" Десантно-штурмовых войск ВСУ. Погиб 6 июня", - рассказали в НОК.
Пост НОК Украины (скриншот: facebook.com/olympicua)
Заведующий кафедрой фехтования, бокса и национальных единоборств Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Василий Бусол в группе "Федерація фехтування Львівської області" подтвердил, что Ливач погиб на войне с российскими оккупантами.
Жизнь и достижения Ростислава Ливача
Ростислав родился 25 января 1987 года.
После окончания средней общеобразовательной школы №59 учился во Львовском государственном университете физической культуры, где получил квалификацию бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту.
"Был хорошим, дисциплинированным студентом, добрым и открытым в отношениях с друзьями и преподавателями", - поделился Бусол.
Отмечается, что Ливач - кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях, участник Всеукраинских соревнований, победитель и многократный призер чемпионатов Львовской области.
С началом полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину спортсмен в течение двух лет защищал родную землю в составе штурмовой бригады ВСУ.
"Фехтовальное сообщество Львовской области выражает искренние соболезнования родным и близким Ростислава. Вечная и светлая память Герою! Герои не умирают", - подчеркнул заведующий кафедрой фехтования.
Согласно его данным, прощание с Ростиславом состоялось 12 июня 2024 года.
Подробности о жизни Ливача (скриншот: facebook.com/Федерація фехтування Львівської області)
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