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У війні винна Росія. Кулеба закликав Ватикан називати речі своїми іменами

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Київ, Субота 10 грудня 2022 14:54
У війні винна Росія. Кулеба закликав Ватикан називати речі своїми іменами Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо Ватикан хоче зіграти певну роль у разі мирних переговорів, то має бути готовий називати речі своїми іменами. І покласти відповідальність прямо на Росію за розпалення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час спілкування з журналістами National Catholic Reporter, ACI Stampa, ANSA, La Croix і Vatican News.

Так, міністр закликав Папу Римського не використовувати аргумент: "Я намагаюся вирішити цю проблему, тому я не можу називати речі своїми іменами та буду нейтральним у своїх публічних коментарях", оскільки українська сторона не приймає таку риторику.

"Папа Франциск не може одночасно закликати уряди як Росії, так і України припинити війну, оскільки створюється таке враження, що обидві сторони несуть частину відповідальності", - зауважив Кулеба.

Зокрема, міністр назвав недільну промову Папи Римського 2 жовтня, у якій понтифік закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну та закликав президента Володимира Зеленського "бути відкритим до серйозних пропозицій миру", як некорисну.

"Коли ви говорите: "Я закликаю президента Путіна припинити війну", це цілком логічно, тому що президент Путін почав війну, і це те, що ви йому наказуєте робити. Але, закликаючи Зеленського бути відкритим до серйозних мирних переговорів, Папа створює враження, що український президент "не відкритий до мирних пропозицій" і що його нібито потрібно для цього закликати, що просто не відповідає дійсності", - пояснює Кулеба.

Тобто, за словами глави МЗС, такі слова понтифіка створюють враження того, що "обидві сторони винні", і нібито "одна винна тому, що напала", а "інша винна, тому що не хоче миру".

"Жодна інша країна у світі не хоче миру так, як Україна...Ватикану потрібно краще зрозуміти, чому Росія вторглася в Україну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відповів на звинувачення, чому він не називає Путіна агресором, який воює проти України. За його словами, це нібито "не потрібно і й так вже відомо". Понтифік у відповідь закликав людей не "чіплятися за деталі".

Додамо, також Папа Римський відзначився заявою про росіян. Він заявив, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, оскільки вона нібито не "притаманна російському народові".

Втім, згодом він дещо змінив свою думку і назвав бурятів та чеченців найжорстокішими російськими окупантами, які вдерлися на територію України, а українців мучениками.

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