В войне виновата Россия. Кулеба призвал Ватикан называть вещи своими именами

Если Ватикан хочет сыграть определенную роль в случае мирных переговоров, то он должен быть готов называть вещи своими именами. И возложить всю ответственность прямо на Россию за разжигание войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в ходе общения с журналистами National Catholic Reporter, ACI Stampa, ANSA, La Croix и Vatican News.

Так, министр призвал Папу Римского не использовать аргумент: "Я пытаюсь решить эту проблему, поэтому я не могу называть вещи своими именами и буду нейтральным в своих публичных комментариях", поскольку украинская сторона не принимает такую риторику.

"Папа Франциск не может одновременно призывать правительства как России, так и Украины прекратить войну, поскольку создается впечатление, что обе стороны несут часть ответственности", - отметил Кулеба.

В частности, министр назвал воскресную речь Папы Римского 2 октября, в которой понтифик призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну и призвал президента Владимира Зеленского "быть открытым к серьезным предложениям мира", как не корректную.

"Когда вы говорите: "Я призываю президента Путина прекратить войну", это вполне логично, потому что президент Путин начал войну, и это то, что вы его призываете сделать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент "не открыт к мирным предложениям" и что его якобы нужно для этого призвать, что просто не соответствует действительности", - объясняет Кулеба.

То есть, по словам главы МИД, такие слова понтифика создают впечатление того, что "обе стороны виноваты", и якобы "одна виновата потому, что напала", а "другая виновата, потому что не хочет мира".

"Ни одна другая страна в мире не хочет мира так, как Украина... Ватикану нужно лучше понять, почему Россия вторглась в Украину", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно Папа Римский ответил на обвинение, почему он не называет Путина агрессором, воюющим против Украины. По его словам, это якобы "не нужно поскольку и так известно". Понтифик в ответ призвал людей не "придираться к деталям".

Добавим, также Папа Римский отметился заявлением о россиянах. Он заявил, что поражен жестокостью оккупантов в Украине, поскольку она якобы не "присуща русскому народу".

Впрочем, впоследствии он несколько изменил свое мнение и назвал бурятов и чеченцев жесточайшими российскими оккупантами, ворвавшимися на территорию Украины, а украинцев мучениками.

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