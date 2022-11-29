Папа Римський назвав українців мучениками, а чеченців та бурятів "найжорстокішими"
Папа Римський Франциск назвав бурятів та чеченців найжорстокішими російськими окупантами, які вдерлися на територію України. Українців він вважає мучениками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю журналу America.
"Коли я говорю про Україну, я говорю про людей, які прийняли мученицьку смерть. Якщо у вас є мученики, то є й ті, хто мучить їх. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що в мене є багато інформації про жорстокість військ, що вдерлися. Як правило, найжорстокішими, мабуть, є ті, хто з Росії, але не (дотримуються, - ред.) російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі", - сказала він.
При цьому Папа Римський констатував, що в Україну "безумовно вдирається російська держава".
"Це абсолютно зрозуміло", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відзначився заявою про росіян. Він заявив, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.
Також Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.
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