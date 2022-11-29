Папа Римський назвав українців мучениками, а чеченців та бурятів "найжорстокішими"

"Коли я говорю про Україну, я говорю про людей, які прийняли мученицьку смерть. Якщо у вас є мученики, то є й ті, хто мучить їх. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що в мене є багато інформації про жорстокість військ, що вдерлися. Як правило, найжорстокішими, мабуть, є ті, хто з Росії, але не (дотримуються, - ред.) російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі", - сказала він.

При цьому Папа Римський констатував, що в Україну "безумовно вдирається російська держава".

"Це абсолютно зрозуміло", - додав він.