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На війні в Україні загинув доброволець з Японії

Фото: На війні в Україні загинув доброволець з Японії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Японії підтвердив загибель японського громадянина, який вступив до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Японії, яку приводить Kyodo News.

Чоловік загинув ще 9 листопада, а вчора генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно повідомив журналістам, що уряд країни перевіряє інформацію про загибель японського громадянина, який добровольцем вступив до лав у ЗСУ.

Він також нагадав, що уряд Японії вже неодноразово озвучував рекомендації для своїх громадян негайно залишити територію України та утриматись від поїздок туди.

Перед цим у японському сегменті соціальних мереж з'явилася інформація про те, що принаймні один громадянин Японії, який вирушив в Україну, загинув під час бойових дій.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув ще один американський доброволець.

Також стало відомо, що житель Брісбена (Австралія) Тревор К'єлдала загинув під час бойових дій в Україні.

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