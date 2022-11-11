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На войне в Украине погиб доброволец из Японии

Фото: На войне в Украине погиб доброволец из Японии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Японии подтвердило гибель японского гражданина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины и участвовавшего в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Японии, которое приводит Kyodo News.

Мужчина погиб еще 9 ноября, а вчера генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство страны проверяет информацию о гибели японского гражданина, добровольцем вступившего в ряды в ВСУ.

Он также напомнил, что правительство Японии уже неоднократно озвучивало рекомендации своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок туда.

Перед этим в японском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что, по крайней мере, один гражданин Японии, отправившийся в Украину, погиб во время боевых действий.

Напомним, что на войне в Украине погиб еще один американский доброволец.

Также стало известно, что житель Брисбена (Австралия) Тревор Кьелдала погиб во время боевых действий в Украине.

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