На войне в Украине погиб доброволец из Японии

Правительство Японии подтвердило гибель японского гражданина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины и участвовавшего в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Японии, которое приводит Kyodo News.
Мужчина погиб еще 9 ноября, а вчера генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство страны проверяет информацию о гибели японского гражданина, добровольцем вступившего в ряды в ВСУ.
Он также напомнил, что правительство Японии уже неоднократно озвучивало рекомендации своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок туда.
Перед этим в японском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что, по крайней мере, один гражданин Японии, отправившийся в Украину, погиб во время боевых действий.
Напомним, что на войне в Украине погиб еще один американский доброволец.
Также стало известно, что житель Брисбена (Австралия) Тревор Кьелдала погиб во время боевых действий в Украине.
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