На войне в Украине погиб доброволец из Японии

Правительство Японии подтвердило гибель японского гражданина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины и участвовавшего в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Японии, которое приводит Kyodo News.

Мужчина погиб еще 9 ноября, а вчера генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство страны проверяет информацию о гибели японского гражданина, добровольцем вступившего в ряды в ВСУ.

Он также напомнил, что правительство Японии уже неоднократно озвучивало рекомендации своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок туда.

Перед этим в японском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что, по крайней мере, один гражданин Японии, отправившийся в Украину, погиб во время боевых действий.