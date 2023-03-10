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На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії

Фото: під Бахмутом загинува громадянин Естонії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії Іво Юрак. Доброволець захищав Україну у складі Українського інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

За даними видання, трагедія сталася у вівторок, 7 березня. Юрак загинув унаслідок артилерійського обстрілу у районі Бахмута.

Іво Юрак був колишнім офіцером Сил оборони Естонії.

"За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні. З осені минулого року Юрак воював у складі Українського міжнародного легіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що під час боїв у Маріуполі загинув білоруський доброволець Євген "Мальдер" Логінов. Трагедія сталася 5 березня минулого року.

Також зазначимо, що на війні в Україні загинув білоруський доброволець Руслан Обломов.

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