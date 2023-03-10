RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии

Фото: под Бахмутом погибал гражданин Эстонии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии Иво Юрак. Доброволец защищал Украину в составе Украинского интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По данным издания, трагедия произошла во вторник, 7 марта. Юрак погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе Бахмута.

Иво Юрак был бывшим офицером Сил обороны Эстонии.

"По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского международного легиона", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что во время боев в Мариуполе погиб белорусский доброволец Евгений "Мальдер" Логинов. Трагедия произошла 5 марта прошлого года.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныЭстония