На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии

По данным издания, трагедия произошла во вторник, 7 марта. Юрак погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе Бахмута.

Иво Юрак был бывшим офицером Сил обороны Эстонии.

"По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского международного легиона", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что во время боев в Мариуполе погиб белорусский доброволец Евгений "Мальдер" Логинов. Трагедия произошла 5 марта прошлого года.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

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