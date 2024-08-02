На війні в Україні загинули вісім завербованих найманців з Індії

Уряд Індії повідомив, що наразі вісім індійських громадян загинули під час служби в російській армії, що вдвічі більше, ніж офіційно визнано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Державний міністр із зовнішніх зв'язків Кірті Вардхан Сінгх заявив, що точна кількість таких громадян невідома, хоча 63 індійці вже подали заявки на дострокове звільнення.

Раніше Міністерство закордонних справ Індії визнавало загибель тільки чотирьох індійських громадян, які служили в російських збройних силах на війні в Україні. Більшість із них були набрані в якості допоміжного персоналу, таких як кухарі та помічники, і супроводжували свої підрозділи на фронт.

"За наявною інформацією, зареєстровано вісім випадків смерті з підтвердженим індійським громадянством", - зазначив Сінгх.

Крім того, уряд отримав прохання про сприяння в достроковій демобілізації громадян Індії, імовірно завербованих у російські збройні сили за незрозумілих обставин. Сінгх додав, що точна кількість таких громадян невідома.

Вербування індійців у російські збройні сили стало особливо актуальним після загибелі кількох громадян на початку цього року. Прем'єр-міністр Нарендра Моді порушив це питання на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті в Москві минулого місяця. У результаті індійська сторона домоглася обіцянки про швидку репатріацію всіх таких осіб.

У червні Індія зажадала "припинити" призов громадян Індії в російську армію. Сінгх повідомив, що уряд надав фінансову підтримку в транспортуванні тіл чотирьох загиблих індійців і продовжить робити це за потреби.

Крім того, російський уряд пообіцяв виплатити компенсацію сім'ям загиблих індійців відповідно до підписаних контрактів.

Сінгх наголосив, що питання про якнайшвидшу демобілізацію індійських громадян, які служать у російських збройних силах, а також їхню безпеку та благополуччя активно обговорюється урядом Індії з відповідними органами влади в Росії.

Він зазначив, що Моді під час нещодавнього візиту до Росії "рішуче підтвердив нагальну необхідність якнайшвидшого звільнення всіх індійських громадян" з російських збройних сил.

Міністерство закордонних справ закликало всіх індійців "проявляти належну обережність під час пошуку роботи в Росії" і "триматися подалі від цього конфлікту".