На війні в Україні загинули кілька добровольців із Білорусі. Вони билися проти російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на добровольчий загін спецпризначення "Тэрор" та видання "Дзеркало".
"Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося у Вальгаллі, брати", - йдеться у повідомленні.
Білоруське видання "Дзеркало" зв'язалося з представниками добровольчого батальйону, в якому їм підтвердили загибель бійців.
Однак про кількість загиблих і більш детальної інформації добровольці не повідомили.
Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.
Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" і "Волат".
У серпні ще один білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.
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