На війні в Україні загинули кілька добровольців із Білорусі

"Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося у Вальгаллі, брати", - йдеться у повідомленні.

Білоруське видання "Дзеркало" зв'язалося з представниками добровольчого батальйону, в якому їм підтвердили загибель бійців.

Однак про кількість загиблих і більш детальної інформації добровольці не повідомили.

Участь білорусів у війні

Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" і "Волат".

У серпні ще один білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.