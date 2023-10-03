На войне в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси

"Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. К сожалению, последнее для вас. Увидимся в Вальхалле, братья", - говорится в сообщении.

Белорусское издание "Зеркало" связалось с представителями добровольческого батальона, в котором им подтвердили гибель бойцов.

Однако о количестве погибших и более детальной информации добровольцы не сообщили.

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

В августе еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.