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На войне в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси. Они сражались против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на добровольческий отряд спецназначения "Тэрор" и издание "Зеркало".

"Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. К сожалению, последнее для вас. Увидимся в Вальхалле, братья", - говорится в сообщении.

Белорусское издание "Зеркало" связалось с представителями добровольческого батальона, в котором им подтвердили гибель бойцов.

Однако о количестве погибших и более детальной информации добровольцы не сообщили. 

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

В августе еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.

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