Протрималися по 3-4 місяці. ЗМІ назвали кількість депутатів РФ загиблих на війні проти України

На війні проти України загинули десять російських депутатів. Це лише формальна цифра, загиблих може бути й більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал "Можемо пояснити".
Як повідомляється, журналісти провели підрахунки за відкритими даними про смерті, про які повідомлялося публічно. Дев'ять із десяти загиблих - муніципальні депутати. Протриматися на фронті вони змогли переважно по 3-4 місяці.
Список:
"Сім депутатів Держдуми, що пішли на фронт, кулі обійшли стороною: воювали вони в основному на словах і за спинами професійних військових", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, що окупант подзвонив своїй знайомій та поскаржився, що армія РФ зазнає значних втрат під Вугледаром, Донецької області.
Також раніше ми писали про те, що окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою.
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