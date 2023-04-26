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Продержались по 3-4 месяца. СМИ назвали число депутатов РФ погибших на войне против Украины

Фото: на войне в Украине погибли десять российских депутатов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На войне против Украины погибли десять российских депутатов. Это только формальная цифра, погибших может быть и больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram-канал "Можем объяснить".

Как сообщается, журналисты провели подсчеты по открытым данным о смертях, о которых сообщалось публично. Девять из десяти погибших - муниципальные депутаты. Продержаться на фронте они смогли в основном по 3-4 месяца.

Список:

  • депутат хурала Кизила Айдис Саая (Тува)
  • депутат сельского поселения Хуртагинское Даша Джарипов (Бурятия)
  • депутат сельсовета Денис Пихтовиков (Башкирия)
  • депутат Щелкинского горсовета Виталий Костенко (Крым)
  • муниципальный депутат Алексей Дяволюк (Псковская область)
  • депутат Каменоломенского сельского поселения от партии "Яблоко" Степан Парадин (Ростовская область)
  • депутат от "Справедливой России" Андрей Сизов (Ивановская область)
  • коммунист сельсовета Сергей Голиков (Новосибирская область)
  • самовыдвиженец из поселения Вельское Дмитрий Истомин (Архангельская область)

"Семерых ушедших на фронт депутатов Госдумы пули обошли стороной: воевали они в основном на словах и за спинами профессиональных военных", - добавили в сообщении.

Напомним, что оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром, Донецкой области.

Также ранее мы писали о том, что оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя.

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