Продержались по 3-4 месяца. СМИ назвали число депутатов РФ погибших на войне против Украины

На войне против Украины погибли десять российских депутатов. Это только формальная цифра, погибших может быть и больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram-канал "Можем объяснить".
Как сообщается, журналисты провели подсчеты по открытым данным о смертях, о которых сообщалось публично. Девять из десяти погибших - муниципальные депутаты. Продержаться на фронте они смогли в основном по 3-4 месяца.
Список:
"Семерых ушедших на фронт депутатов Госдумы пули обошли стороной: воевали они в основном на словах и за спинами профессиональных военных", - добавили в сообщении.
Напомним, что оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром, Донецкой области.
Также ранее мы писали о том, что оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя.
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