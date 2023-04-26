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Протрималися по 3-4 місяці. ЗМІ назвали кількість депутатів РФ загиблих на війні проти України

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Москва, Середа 26 квітня 2023 14:12
Протрималися по 3-4 місяці. ЗМІ назвали кількість депутатів РФ загиблих на війні проти України Фото: на війні в Україні загинули десять російських депутатів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На війні проти України загинули десять російських депутатів. Це лише формальна цифра, загиблих може бути й більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал "Можемо пояснити".

Як повідомляється, журналісти провели підрахунки за відкритими даними про смерті, про які повідомлялося публічно. Дев'ять із десяти загиблих - муніципальні депутати. Протриматися на фронті вони змогли переважно по 3-4 місяці.

Список:

  • депутат хуралу Кизила Айдис Саая (Тува)
  • депутат сільського поселення Хуртагінське Даша Джаріпов (Бурятія)
  • депутат сільради Денис Піхтовіков (Башкирія)
  • депутат Щолкінської міськради Віталій Костенко (Крим)
  • муніципальний депутат Олексій Дяволюк (Псковська область)
  • депутат Каменоломенського сільського поселення від партії "Яблуко" Степан Парадін (Ростовська область)
  • депутат від "Справедливої Росії" Андрій Сізов (Іванівська область)
  • комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область)
  • самовисуванець із поселення Вельське Дмитро Істомін (Архангельська область)

"Сім депутатів Держдуми, що пішли на фронт, кулі обійшли стороною: воювали вони в основному на словах і за спинами професійних військових", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що окупант подзвонив своїй знайомій та поскаржився, що армія РФ зазнає значних втрат під Вугледаром, Донецької області.

Також раніше ми писали про те, що окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою.

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