Продержались по 3-4 месяца. СМИ назвали число депутатов РФ погибших на войне против Украины

На войне против Украины погибли десять российских депутатов. Это только формальная цифра, погибших может быть и больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram-канал " Можем объяснить ".

Как сообщается, журналисты провели подсчеты по открытым данным о смертях, о которых сообщалось публично. Девять из десяти погибших - муниципальные депутаты. Продержаться на фронте они смогли в основном по 3-4 месяца.

Список:

депутат хурала Кизила Айдис Саая (Тува)

депутат сельского поселения Хуртагинское Даша Джарипов (Бурятия)

депутат сельсовета Денис Пихтовиков (Башкирия)

депутат Щелкинского горсовета Виталий Костенко (Крым)

муниципальный депутат Алексей Дяволюк (Псковская область)

депутат Каменоломенского сельского поселения от партии "Яблоко" Степан Парадин (Ростовская область)

депутат от "Справедливой России" Андрей Сизов (Ивановская область)

коммунист сельсовета Сергей Голиков (Новосибирская область)

самовыдвиженец из поселения Вельское Дмитрий Истомин (Архангельская область)

"Семерых ушедших на фронт депутатов Госдумы пули обошли стороной: воевали они в основном на словах и за спинами профессиональных военных", - добавили в сообщении.