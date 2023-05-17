На війні в Україні Росія втратила військо, як у 16 армій НАТО, - дані рейтингу

"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія. Зокрема, у ТОП-5 увійшли:

Болгарія - 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія - 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина - 23 тисячі регулярних військ;

Норвегія - 23 тисячі регулярних військ;

Литва, Данія - 16 тисяч регулярних військ.

Цікаво, що втрати Росії не перевищують чисельність армій лише трьох країн НАТО, а саме: