На войне в Украине Россия потеряла войско, как у 16 армий НАТО, - данные рейтинга

Потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower .

"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, численность этих 16 армий составляет 193 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. В частности, в ТОП-5 вошли:

Болгария – 25 тысяч регулярных войск;

Финляндия – 24 тысячи регулярных войск;

Венгрия - 23 тысячи регулярных войск;

Норвегия - 23 тысячи регулярных войск;

Литва, Дания – 16 тысяч регулярных войск.

Интересно, что потери России не превышают численность армий только трех стран НАТО, а именно: