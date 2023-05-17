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На войне в Украине Россия потеряла войско, как у 16 армий НАТО, - данные рейтинга

фото: на войне в Украине Россия потеряла войско, как у 16 армий НАТО (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, численность этих 16 армий составляет 193 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. В частности, в ТОП-5 вошли:

  • Болгария – 25 тысяч регулярных войск;
  • Финляндия – 24 тысячи регулярных войск;
  • Венгрия - 23 тысячи регулярных войск;
  • Норвегия - 23 тысячи регулярных войск;
  • Литва, Дания – 16 тысяч регулярных войск.

Интересно, что потери России не превышают численность армий только трех стран НАТО, а именно:

  • США - 1 млн 390 тысяч регулярных военных;
  • Турции – 425 тысяч регулярных военных;
  • Франции – 205 тысяч регулярных военных.

Как сообщалось, по данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

Напомним, за апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.

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