На війні в Україні ліквідували російського екс-депутата від партії Путіна, - ЗМІ

На війні в Україні загинув російський колишній депутат із Чувашії Володимир Дмитрієв. Він був членом партії диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна "Єдина Росія".

При цьому ЗМІ повідомляють, що Дмитрієв спочатку займався збиранням "гуманітарної допомоги", а потім пішов на війну добровольцем.

Фото: Володимир Дмітрієв (t.me/astrapress)

Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.