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На войне в Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина, - СМИ

Украина, Понедельник 17 июня 2024 21:50
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На войне в Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина, - СМИ Архивное фото: на войне в Украине был ликвидирован российский экс-депутат (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне в Украине погиб бывший российский депутат из Чувашии Владимир Дмитриев. Он являлся членом партии диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что Дмитриев ранее был депутатом из Цивильского района в Чувашии. Избирался он от партии Путина "Единая Россия".

При этом СМИ сообщают, что Дмитриев сначала занимался сбором "гуманитарной помощи", а затем пошел на войну добровольцем.

Фото: Владимир Дмитриев (t.me/astrapress)

Сообщается, что Дмитриев якобы получил легкое ранение и попал в больницу, которую позже атаковал беспилотник.

Не первый депутат, погибший на стороне России

Российская Федерация привлекает для войны против Украины множество людей, в том числе бывших, а также действующих депутатов.

При этом, часть из них погибла на территории Украины. В прошлом году издание "Можем объяснить" сообщало о десятках депутатов, которых им удалось идентифицировать как погибших на стороне армии РФ.

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