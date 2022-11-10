В Україні було вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ, - Пентагон

Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка Міллі також повідомив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тисяч мирних громадян України.

"Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив Міллі.

Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці відомості.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за даними на 9 листопада, на війні було вбито понад 77 950 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.