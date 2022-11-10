В Украине были убиты или ранены более 100 тысяч военных РФ, - Пентагон

Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли также сообщил, что по его оценкам, были также убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - заявил Милли.

Милли не уточнил, каким образом он получил эти сведения.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 950 российских военных.

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