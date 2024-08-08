ОП про Курську область: у війни свої правила, Росія пожинає плоди

У війни завжди свої правила в яких агресор пожинає плоди. Агресія з боку Росії стала причиною початку боїв у Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Причина будь-якої ескалації, обстрілів, бойових дій, вимушених евакуацій, руйнування звичних форматів життя, зокрема й на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, лише одна: сам факт безумовної агресії Росії – її спроба захопити чужі території та зневага до норм міжнародного права, які чітко фіксують принципи суверенітету й територіальної цілісності", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що саме диктатор Володимир Путін є автором концепції "саморуйнування Росії". Країна-терорист вважала, що заборонні норми права не поширюються, у зв'язку з чим вона нібито має право безкарно атакувати території сусідів й вимагати "недоторканності своїх територій".

"Але війна - це ж бо війна, у якої свої правила і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди", - додав Подоляк.

Бої у Курській області

6 серпня влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону Силами оборони України. Зокрема була інформація про те, що нашим бійцяв вдалось взяти під контроль низку населених пунктів регіону. Бої також продовжувались й вчора, 7 серпня.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.