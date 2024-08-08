ОП о Курской области: у войны свои правила, Россия пожинает плоды

У войны всегда свои правила, в которых агрессор пожинает плоды. Агрессия со стороны России стала причиной начала боев в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России - ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что именно диктатор Владимир Путин является автором концепции "саморазрушения России". Страна-террорист считала, что запретительные нормы права не распространяются, в связи с чем она якобы имеет право безнаказанно атаковать территории соседей и требовать "неприкосновенности своих территорий".

"Но война - это же война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды", - добавил Подоляк.

Бои в Курской области

6 августа власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы Силами обороны Украины. В частности, была информация о том, что нашим бойцам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов региона. Бои также продолжались и вчера, 7 августа.

Подробнее о ситуации в Курской области – в материале РБК-Украина по ссылке.