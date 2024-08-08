ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ОП о Курской области: у войны свои правила, Россия пожинает плоды

Четверг 08 августа 2024 15:12
UA EN RU
ОП о Курской области: у войны свои правила, Россия пожинает плоды Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У войны всегда свои правила, в которых агрессор пожинает плоды. Агрессия со стороны России стала причиной начала боев в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России - ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что именно диктатор Владимир Путин является автором концепции "саморазрушения России". Страна-террорист считала, что запретительные нормы права не распространяются, в связи с чем она якобы имеет право безнаказанно атаковать территории соседей и требовать "неприкосновенности своих территорий".

"Но война - это же война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды", - добавил Подоляк.

Бои в Курской области

6 августа власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы Силами обороны Украины. В частности, была информация о том, что нашим бойцам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов региона. Бои также продолжались и вчера, 7 августа.

Подробнее о ситуации в Курской области – в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война в Украине
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев