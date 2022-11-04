На війні проти України загинуло більше 500 російських в’язнів, - ЗМІ
За останні два місяці на війні проти України загинуло більше 500 в’язнів, яких завербували в ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання The Insider.
Видання отримало ці дані, спираючись на висновки Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам та власні підрахунки в соцмережах. Так, центр верифікував більше 200 листів від одного з керівників ПВК Андрія Трушева, де той виражає співчуття родинам загиблих на війні в’язнів. Кожен з цих листів пронумеровано по порядку, а найбільше верифіковане число - 458, лист датується від 13 жовтня.
Журналісти повідомляють, що це далеко не всі втрати, адже з цієї дати в соцмережах було опубліковано десятки нових повідомлень від родичів загиблих в’язнів. Всього ж, пише видання, ПВК "Вагнера" завербувала більше шести тисяч "зеків", з них 2000 уже відправили на фронт. Тобто ЗСУ знищили мінімум чверть з цієї кількості.
Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з ВІЛ та гепатитом С.
Також зазначимо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав активно критикувати російських генералів перед президентом РФ Володимиром Путіним. Таким чином він може намагатися затвердити свою владу або навіть мітити у крісло керівника Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу.