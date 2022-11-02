"Картковий будинок" в Кремлі. ЗМІ дізналися про конфлікт Пригожина з Путіним

Власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин почав активно критикувати російських генералів перед президентом РФ Володимиром Путіним. Таким чином він може намагатися затвердити свою владу або навіть мітити у крісло керівника Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на статтю CNN .

В матеріалі вказується, що Пригожин почав дорікати Путіну, що генерали, які керують війною в Україні, "погано справляються з задачею". Таку ж думку Путіну озвучував і неназваний кремлівський чиновник.

"Це справжній "Картковий будинок", але в Кремлі. Всі б’ють один одного ножем в спину", - заявило виданню одне з джерел.

Так, журналісти стверджують, що ПВК "Вагнера" стало однією із найбільш значущих штурмових груп в розпорядженні Росії, і Пригожин використовує цей факт для того, щоб просунутись вверх по кар’єрній драбині. Одна з його можливих цілей, йдеться в статті, - вивести Шойгу на "тонкий лід" і зайняти його місце.

"Пригожин бачить можливість просунутись по службі і прагне поставити Шойгу в незручне становище в цій надії", - заявив аналітик Центру військово-морських досліджень Майкл Кофман.