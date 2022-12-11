На війні проти України росіяни отримали декласифікацію своєї армії, - Стефанчук

Під час бойових дій на території України росіяни показали себе невігласами та малокультурними варварами, які лише вміють нав'язувати пропаганду і жити в ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"На цій війні вони отримали декласифікацію своєї армії. Про неї на увесь світ кричали, що вона "друга", а по факту - армія мародерів і злочинців", - зазначив нардеп.

Стефанчук наголосив, що Росія - країна-фейк, країна без принципів, держава-терорист.

"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, а виявилися невігласами і малокультурними варварами. Замість цінностей вони вміють нав’язувати лише пропаганду та жити в ній", - додав спікер.