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На війні проти України росіяни отримали декласифікацію своєї армії, - Стефанчук

Фото: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Автор: Олег Васьків

Під час бойових дій на території України росіяни показали себе невігласами та малокультурними варварами, які лише вміють нав'язувати пропаганду і жити в ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"На цій війні вони отримали декласифікацію своєї армії. Про неї на увесь світ кричали, що вона "друга", а по факту - армія мародерів і злочинців", - зазначив нардеп.

Стефанчук наголосив, що Росія - країна-фейк, країна без принципів, держава-терорист.

"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, а виявилися невігласами і малокультурними варварами. Замість цінностей вони вміють нав’язувати лише пропаганду та жити в ній", - додав спікер.

Нагадаємо, у період з 24 лютого українські захисники знищили вже понад 93 тисячі російських окупантів.

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Руслан СтефанчукВійна Росії проти України