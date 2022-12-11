На войне против Украины россияне получили деклассификацию своей армии, - Стефанчук

Во время боевых действий на территории Украины россияне показали себя невеждами и малокультурными варварами, которые только умеют навязывать пропаганду и жить в ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"На этой войне они получили деклассификацию своей армии. О ней на весь мир кричали, что она "вторая", а по факту - армия мародеров и преступников", - отметил нардеп.

Стефанчук подчеркнул, что Россия - страна-фейк, страна без принципов, государство-террорист.

"Они считали себя страной великих поэтов и писателей, а оказались невеждами и малокультурными варварами. Вместо ценностей они умеют навязывать только пропаганду и жить в ней", - добавил спикер.