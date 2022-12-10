Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: українські війська ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки (Getty Images)
Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
- танків - 2940 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1927 (+1) од.,
- РСЗВ - 397 (+2) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,
- спеціальна техніка - 167 (+3).
Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.
Крім того, протягом доби українські бійці відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів.
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