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Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

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Субота 10 грудня 2022 08:54
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ Фото: українські війська ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків - 2940 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1927 (+1) од.,
  • РСЗВ - 397 (+2) од.
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,
  • спеціальна техніка - 167 (+3).

Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.

Крім того, протягом доби українські бійці відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів.

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Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
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