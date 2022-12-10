Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.

Крім того, протягом доби українські бійці відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.