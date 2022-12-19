UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У війни немає свят. Данілов сказав, чи готуватися українцям до ворожих обстрілів на Новий рік

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці повинні бути готовими до будь-яких дії російських військових та будь-яких провокацій країни агресора, у тому числі і в період новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Українській правді".

Журналіст запитав, чи готуються окупанти тероризувати Україну на свята.

"Я ж не є мольфаром, щоб казати, що буде там синє або біле, або червоне. У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що наразі складний період для України.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російський ракетний терор не обов'язково посилиться ближче до Нового року.

Раніше у Генштабі зазначили, що Новий рік не стане причиною для припинення бойових дій на фронті, а ЗСУ продовжать знищувати загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловНовий рікВійна Росії проти України