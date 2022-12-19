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У войны нет праздников. Данилов сказал, готовиться ли украинцам к вражеским обстрелам на Новый год

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы должны быть готовы к любому действию российских военных и любых провокаций страны агрессора, в том числе и в период новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Украинской правде".

Журналист спросил, готовятся ли оккупанты терроризировать Украину на праздники.

"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что сейчас сложный период для Украины.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российский ракетный террор не обязательно усилится ближе к Новому году.

Ранее в Генштабе отметили, что Новый год не станет причиной прекращения боевых действий на фронте, а ВСУ продолжат уничтожать захватчиков.

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Алексей ДаниловНовый годВойна России против Украины