Чи очікувати від Росії посилення ракетного терору на Новий рік: оцінка ЗСУ

Російський ракетний терор не обов'язково може посилитися ближче до Нового року. Тому не варто пов'язувати дії ворога до дат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в коментарі УНІАН.

За його словами, в окупантів розписані "пріоритетні цілі" в нашій країні.

"Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися - не прив'язуватися - у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", - розповів Ігнат.

Своєю чергою він зазначив, противник обирає таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, ...вони туди і б'ють - якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (Путіну - ред.), і для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню... - це може бути цілком", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що Новий рік не стане причиною для припинення бойових дій на фронті, а ЗСУ продовжать знищувати ворога.

Також ми писали, що Росія масованими обстрілами намагається виснажити українців та партнерів і перевести війну у тривалий збройний конфлікт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.