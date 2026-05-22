У війні настає переломний момент, - Сибіга

Сибіга розповів, що взяв участь у неформальній міністерській зустрічі Ради НАТО-Україна в Гельсінбурзі, на якій були глави МЗС країн-союзників по НАТО. Він зазначив, що у війні людський ресурс РФ уже не є перевагою.

"Ми перебуваємо в переломному моменті війни, і тиск на Москву посилюється. Україна тримає оборону, і російська людська міць більше не є вирішальною перевагою", - наголосив міністр.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох важливих елементах: дипломатії, тиску та силі.

"Нам необхідний новий імпульс у наших зусиллях зі встановлення миру, одночасно з посиленням наших спеціальних довгострокових санкцій та інших важелів впливу", - пише Сибіга.

Також він сказав, що поінформував союзників про зростаючі загрози з боку Білорусі та закликав до відповідних дій, стримування і кроків щодо запобігання розширенню з боку Москви і Мінська.

Україна, своєю чергою, більше не просто просить пожертвувань, а й є учасником процесу гарантування безпеки, донором і партнером, який готовий "поділитися своїм досвідом із союзниками".

"Ці інвестиції принесуть найбільші дивіденди світу за все наше життя. Дякую всім нашим союзникам за вашу прихильність до нашої спільної справи, за сьогоднішні пожертви і за вашу незмінну підтримку України. Особливу вдячність висловлюю Швеції за те, що вона є прекрасним союзником", - сказав глава МЗС України.

Резюмуючи Сибіга додав, що за минулий рік НАТО зміцнилося, рішення про підвищення військових витрат до 5% ВВП стало історичною віхою, "і США заслуговують на похвалу за це".