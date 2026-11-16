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Війна закінчиться після періоду, коли буде "дуже-дуже-дуже важко", - Кім

10:12 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Війна закінчиться після періоду, коли буде "дуже-дуже-дуже важко", - Кім Фото: очільник Мінветеранів Віталій Кім (facebook.com_mykoda)
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Війна в Україні закінчиться після періоду, коли стане "дуже-дуже-дуже важко".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Мінветеранів Віталій Кім.

"Вона закінчиться після того, як буде дуже-дуже-дуже важко", - відповів Кім на запитання, коли завершиться війна.

"Порівняно з чим? З Миколаєвом - ні. З Херсоном, Харковом - ні. Зовсім ні", - сказав Кім, коли його запитали, чи не важко зараз.

Що Кім сказав про Росію і переговори

"Росія зараз бачить, що в майбутньому їй загрожує економічна криза, і вже почала щось робити. Але до того, щоб вона погодилася на завершення війни, ще далеко", - заявив міністр.

За його словами, Росія хоче завершити війну на своїх умовах, а Україну вони не влаштовують.

"Тому переговорний процес буде йти паралельно з нарощуванням проблем одна одній", - додав Кім.

Повне інтерв'ю дивіться у відео на Youtube-каналі РБК-Україна:

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нові вимоги Росії щодо безпекового порядку в Європі.

За його словами, Росія не досягла цілей вторгнення, тож не може претендувати на перегляд цього порядку.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія вимагає від Британії відмовитися від ядерного захисту інших європейських держав, пише The Telegraph.

У переліку умов Москви також є виведення сил НАТО зі Східної Європи та країн Балтії і відмова України від вступу до Альянсу.

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