Війна закінчиться після періоду, коли буде "дуже-дуже-дуже важко", - Кім
Війна в Україні закінчиться після періоду, коли стане "дуже-дуже-дуже важко".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Мінветеранів Віталій Кім.
"Вона закінчиться після того, як буде дуже-дуже-дуже важко", - відповів Кім на запитання, коли завершиться війна.
"Порівняно з чим? З Миколаєвом - ні. З Херсоном, Харковом - ні. Зовсім ні", - сказав Кім, коли його запитали, чи не важко зараз.
Що Кім сказав про Росію і переговори
"Росія зараз бачить, що в майбутньому їй загрожує економічна криза, і вже почала щось робити. Але до того, щоб вона погодилася на завершення війни, ще далеко", - заявив міністр.
За його словами, Росія хоче завершити війну на своїх умовах, а Україну вони не влаштовують.
"Тому переговорний процес буде йти паралельно з нарощуванням проблем одна одній", - додав Кім.
Повне інтерв'ю дивіться у відео на Youtube-каналі РБК-Україна:
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нові вимоги Росії щодо безпекового порядку в Європі.
За його словами, Росія не досягла цілей вторгнення, тож не може претендувати на перегляд цього порядку.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія вимагає від Британії відмовитися від ядерного захисту інших європейських держав, пише The Telegraph.
У переліку умов Москви також є виведення сил НАТО зі Східної Європи та країн Балтії і відмова України від вступу до Альянсу.