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Путін висунув Британії ультиматум щодо України та ядерної зброї, - The Telegraph

20:24 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Путін висунув Британії ультиматум щодо України та ядерної зброї, - The Telegraph Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир наполягає на тому, щоб Велика Британія відмовилася від використання свого ядерного потенціалу для захисту інших європейських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як вдалося дізнатися журналістам, ця вимога увійшла до переліку пропозицій, підготовлених російськими представниками для переговорів щодо завершення війни в Україні.

Видання звертає увагу на те, що саме Велика Британія є єдиною європейською державою, яка використовує підводні човни з ядерним озброєнням для забезпечення колективної оборони НАТО.

Що важливо розуміти, нещодавно британський прем'єр-міністр Енді Бернем наголосив, що питання безпеки Європи не може бути предметом домовленостей із Росією.

За інформацією видання, у документі з вимогами Москви також ідеться про необхідність виведення сил НАТО зі Східної Європи та країн Балтії, виключення Фінляндії з Альянсу і зобов'язання не направляти західні війська в Україну.

Стверджується, що лише за виконання цих умов глава Кремля готовий розглядати можливість припинення вогню.

Ба більше, Москва вимагає зупинити постачання Україні західного озброєння, військової техніки та іншої продукції. Ще одна умова Росії - відмова від перспективи вступу України до НАТО.

Також Кремль прагне зберегти контроль над окупованими українськими територіями після завершення війни. Натомість Москва нібито готова не перешкоджати вступу України до Європейського Союзу, але за умови, що Київ не братиме участі в спільній оборонній політиці об'єднання.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Путін хоче перекроїти кордони Європи, а під прицілом - Фінляндія та Швеція.

Що цікаво, напередодні російський дипломат Олексій Дробінін заявив, що Москва допускає укладення з окремими країнами НАТО двосторонніх пактів про ненапад.

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