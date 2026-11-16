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Война закончится после периода, когда будет "очень-очень тяжело", - Ким

10:12 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Война закончится после периода, когда будет "очень-очень тяжело", - Ким Фото: глава Минветеранов Виталий Ким (facebook.com_mykoda)
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Война в Украине закончится после периода, когда станет "очень-очень тяжело".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Минветеранов Виталий Ким.

"Она закончится после того, как будет очень-очень тяжело", - ответил Ким на вопрос, когда завершится война.

"По сравнению с чем? С Николаевом - нет. С Херсоном, Харьковом - нет. Вовсе нет", - сказал Ким, когда его спросили, не тяжело ли сейчас.

Что Ким сказал о России и переговорах

"Россия сейчас видит, что в будущем ей грозит экономический кризис, и уже начал что-то делать. Но до того, чтобы он согласился в завершение войны, еще далеко", - заявил министр.

По его словам, Россия хочет завершить войну на своих условиях, а Украину они не устраивают.

"Поэтому переговорный процесс будет идти параллельно с наращиванием проблем друг другу", - добавил Ким.

Полное интервью смотрите в видео на Youtube-канале РБК-Украина:

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на новые требования России по безопасности порядка в Европе.

По его словам, Россия не достигла целей вторжения, поэтому не может претендовать на пересмотр этого порядка.

Как сообщало РБК-Украина, Россия требует от Британии отказаться от ядерной защиты других европейских государств, пишет The Telegraph.

В перечне условий Москвы также вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии и отказ Украины от вступления в Альянс.

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