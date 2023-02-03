Війна не закінчилась. Зеленський закликав українців повернути міцність духу

За словами президента, мотивацію нашим воїнам дає дух всередині держави.

"Я вважаю, що з самого початку нашої війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. В містах, де не було окупації, у нас було відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу у деяких містах, що вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість", - заявив Зеленський.

Президент закликав українців якомога швидше об'єднатися, аби зміцнити свій дух, а також нагадати тим, хто вже почав відпочивати про те, що війна продовжується.

Наразі головне завдання для України - не допустити реваншу й не дати Росії повторити вторгнення, яке вона здійснила на початку війни.

"Не звертати уваги на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави - війною. І тому, без цього духу, що я вам можу сказати, я вважаю, що без цього духу не буде перемоги. А без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові. Сподіваюся, що ви також", - додав Зеленський.