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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна не закінчилась. Зеленський закликав українців повернути міцність духу

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Деяким з українців, які вже почали відпочивати, варто нагадати про те, що війна з Росією продовжується, аби якнайшвидше об'єднатися та повернути народу його міцність духу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

За словами президента, мотивацію нашим воїнам дає дух всередині держави.

"Я вважаю, що з самого початку нашої війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. В містах, де не було окупації, у нас було відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу у деяких містах, що вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість", - заявив Зеленський.

Президент закликав українців якомога швидше об'єднатися, аби зміцнити свій дух, а також нагадати тим, хто вже почав відпочивати про те, що війна продовжується.

Наразі головне завдання для України - не допустити реваншу й не дати Росії повторити вторгнення, яке вона здійснила на початку війни.

"Не звертати уваги на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави - війною. І тому, без цього духу, що я вам можу сказати, я вважаю, що без цього духу не буде перемоги. А без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові. Сподіваюся, що ви також", - додав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, якщо Захід надасть усю необхідну зброю, наші воїни не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас.

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