Война не закончилась. Зеленский призвал украинцев вернуть крепость духа

По словам президента, мотивацию нашим воинам дает дух внутри государства.

"Я считаю, что с самого начала нашей войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе. Я считаю, что это слабость", - заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев поскорее объединиться, чтобы укрепить свой дух, а также напомнить тем, кто уже начал отдыхать о том, что война продолжается.

Теперь главная задача для Украины - не допустить реванша и не дать России повторить вторжение, которое она совершила в начале войны.

"Не обращать внимания на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства - войной. И потому, без этого духа, что я вам могу сказать, я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в наших руках. Мы готовы. Надеюсь, что вы тоже", - добавил Зеленский.