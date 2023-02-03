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Война не закончилась. Зеленский призвал украинцев вернуть крепость духа

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторым из уже начавших отдыхать украинцев стоит напомнить о том, что война с Россией продолжается, чтобы как можно быстрее объединиться и вернуть народу его крепость духа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

По словам президента, мотивацию нашим воинам дает дух внутри государства.

"Я считаю, что с самого начала нашей войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе. Я считаю, что это слабость", - заявил Зеленский.

Президент призвал украинцев поскорее объединиться, чтобы укрепить свой дух, а также напомнить тем, кто уже начал отдыхать о том, что война продолжается.

Теперь главная задача для Украины - не допустить реванша и не дать России повторить вторжение, которое она совершила в начале войны.

"Не обращать внимания на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства - войной. И потому, без этого духа, что я вам могу сказать, я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в наших руках. Мы готовы. Надеюсь, что вы тоже", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, если Запад предоставит все необходимое оружие, наши воины не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс.

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