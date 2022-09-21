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Війна на виснаження: в розвідці пояснили оголошення мобілізації в Росії

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Російська Федерація оголосила часткову мобілізацію з декількох причин. Одна з них, спроба довести Україну до виснаження.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії".

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Росія оголосила мобілізацію для того, щоб:

  • забезпечити розгортання додаткових з'єднань та частин;
  • створити необхідні резерви;
  • спробувати виснажити Україну.

Також, Кремль планує провести фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, аби змінити риторику й подачу ситуації щодо війни.

"Якщо агресор приєднає ці території до Росії, вони вже будуть говорити, що Україна веде наступ на території Російської Федерації. І це вже буде зовсім інша подача ситуації саме для внутрішнього використання. Тоді вони зможуть спокійно говорити, що Україна нападає на російські території і тому їх необхідно захищати, зокрема шляхом мобілізації", - пояснює Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

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Російська Федерація