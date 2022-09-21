Война на истощение: в разведке объяснили объявление мобилизации в России

Российская Федерация объявила частичную мобилизацию по нескольким причинам. Одна из них - попытка довести Украину до истощения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".

"Если агрессор присоединит эти территории к России, они уже будут говорить, что Украина ведет наступление на территории Российской Федерации. И это уже будет совсем другая подача ситуации именно для внутреннего использования. Тогда они смогут спокойно говорить, что Украина нападает на российские территории и потому их необходимо защищать, в частности, путем мобилизации", - объясняет Скибицкий.

Также Кремль планирует провести фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях, чтобы изменить риторику и подачу ситуации по войне.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Россия объявила мобилизацию для того, чтобы:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

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