Населення Росії скоротиться на чверть: ГУР розкрило закриті звіти країни-агресора

"Наслідки війни для агресора - на Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%", - написали в розвідці.

Повідомляється, що. вже зараз підприємства РФ відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.

Розвідка нагадує, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї армії - вбитими і пораненими, і більшість - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.

"Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні", - додали в ГУР МО.