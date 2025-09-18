RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Население России сократится на четверть: ГУР раскрыло закрытые отчеты страны-агрессора

Фото: из-за войны население России сократится на четверть через 50 лет (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую разведку в Telegram.

"Последствия войны для агрессора - в России ожидают сокращения численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, которые циркулируют в документообороте на России, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться минимум на 25%", - написали в разведке.

Сообщается, что уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии - убитыми и ранеными, и большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды.

"Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне", - добавили в ГУР МО.

Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысячи человек.

Однако, несмотря на стремительное сокращение населения в РФ, более 70% россиян поддерживают войну с Украиной, о чем свидетельствуют недавние данные опроса.

И только 16% населения России против войны, а две трети граждан РФ стремятся к мирным переговорам.

Российская Федерация ГУР Война в Украине