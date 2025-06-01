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Війна в Україні зміцнила армію Кім Чен Ина: як Північна Корея використовує конфлікт на свою користь

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Війна в Україні дала Північній Кореї унікальний шанс оновити армію та отримати цінний бойовий досвід через тісну співпрацю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання The New York Times.

Дійсно, війна в Україні відкрила Північній Кореї несподівані можливості для відновлення армії. Так, незважаючи на міжнародні санкції, пандемію та нестачу ресурсів, Кім Чен Ін зміг отримати сучасне озброєння і важливий бойовий досвід.

Співпраця з Росією дала КНДР нові можливості

В якийсь момент Росія зіткнулася з гострим дефіцитом артилерійських снарядів, ракет та особового складу на фронті, а КНДР змогла допомогти їй в цих сферах.

Крім того, Північна Корея поділилася військовими технологіями і досвідом, що допомогло зміцнити оборонний потенціал Росії. В результаті КНДР почала отримувати вигоди від цієї співпраці.

Нова зброя та досвід боїв

Північна Корея допомогла Росії зброєю і військовими. Та найголовніше, що бійці армії КНДР змогли випробувати свою зброю в реальних боях. Військові Північної Кореї отримали важливий досвід, якого немає у південних сусідів. Це зробило їх армію сильнішою і готовою до бою.

Відродження військової промисловості КНДР

Аналітики з Південної Кореї також відзначили, що військова промисловість Північної Кореї нині переживає нове відродження. Ще б пак, через великий попит Росії на артилерійські снаряди та ракети, заводи в КНДР почали працювати активніше. Це сприяло розвитку нових технологій і зміцненню армії Північної Кореї.

Кім Чен Ін контролює процес

Кім Чен Ін почав регулярно відвідувати заводи з виробництва зброї. Це показує, що він особисто контролює процес модернізації армії. Війна в Україні дала йому можливість зміцнити військову силу країни, і лідер КНДР активно цим користується.

Які загрози це несе світу

Таке посилення армії КНДР створює додаткові виклики для міжнародної безпеки. Зростає ризик ескалації на Корейському півострові та в світі загалом. Експерти закликають прискіпливо стежити за подіями та готуватися до можливих загроз.

Нагадаємо, Північна Корея могла передати Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів і щонайменше 100 ракет лише за останні півтора року.

Це викликає занепокоєння в світі. Не дивно, що Президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай про намір НАТО посилити свою військову присутність в Азії, якщо Пекін не вживатиме більше заходів, щоб припинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.

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Війна в УкраїніКім Чен ИнКНДР