Война в Украине укрепила армию Ким Чен Ына: как Северная Корея использует конфликт в свою пользу

Действительно, война в Украине открыла Северной Корее неожиданные возможности для восстановления армии. Так, несмотря на международные санкции, пандемию и нехватку ресурсов, Ким Чен Ин смог получить современное вооружение и важный боевой опыт.

Сотрудничество с Россией дало КНДР новые возможности

В какой-то момент Россия столкнулась с острым дефицитом артиллерийских снарядов, ракет и личного состава на фронте, а КНДР смогла помочь ей в этих сферах.

Кроме того, Северная Корея поделилась военными технологиями и опытом, что помогло укрепить оборонный потенциал России. В результате КНДР начала получать выгоды от этого сотрудничества.

Новое оружие и опыт боев

Северная Корея помогла России оружием и военными. Но самое главное, что бойцы армии КНДР смогли испытать свое оружие в реальных боях. Военные Северной Кореи получили важный опыт, которого нет у южных соседей. Это сделало их армию более сильной и готовой к бою.

Возрождение военной промышленности КНДР

Аналитики из Южной Кореи также отметили, что военная промышленность Северной Кореи сейчас переживает новое возрождение. Еще бы, из-за огромного спроса России на артиллерийские снаряды и ракеты, заводы в КНДР начали работать активнее. Это способствовало развитию новых технологий и укреплению армии Северной Кореи.

Ким Чен Ин контролирует процесс

Ким Чен Ин начал регулярно посещать заводы по производству оружия. Это показывает, что он лично контролирует процесс модернизации армии. Война в Украине дала ему возможность укрепить военную силу страны, и лидер КНДР активно этим пользуется.

Какие угрозы это несет миру

Такое усиление армии КНДР создает дополнительные вызовы для международной безопасности. Растет риск эскалации на Корейском полуострове и в мире в целом. Эксперты призывают пристально следить за событиями и готовиться к возможным угрозам.