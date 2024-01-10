Війна в Україні не зменшила бажання РФ втручатися у вибори в США, - американська розвідка

Війна Росії проти України не послабила бажання Кремля втрутитися у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Директор Агентства національної безпеки США Пол Накасоне заявив, що Росія все ще має можливість, попри виснажливу війну проти України, втрутитися у президентські вибори в Сполучених Штатах.

"Це важливий рік для них. Вони дивляться на це (вибори в США - ред.), і я припускаю, що з огляду на виклик, який вони мають в Україні, очевидно, це те, на що вони хочуть вплинути", - сказав він.

З думкою Накасоне також погодився і директор ФБР Кріс Рей.

"У будь-якому випадку, можна стверджувати, що їхня увага до України збільшила бажання зосередитися на спробі сформувати те, як ми виглядаємо і як ми думаємо про проблеми, оскільки політика США має глибоке значення для їхнього абсолютно неспровокованого та обурливого вторгнення в Україну", - зазначив він.

Раніше високопоставлений представник Міністерства юстиції США з питань кібербезпеки Шон Ньюелл заявив, що зосередженість російських спецслужб на Україні пішла на користь Сполученим Штатам.

"Всі російські спецслужби, які ми щодня перевіряємо на предмет діяльності, спрямованої проти Сполучених Штатів, зараз приділяють час і увагу Україні з очевидних причин", - сказав Ньюелл.

Однак він додав, що російська розвідка продовжує вивчати те, як вона може вплинути на підтримку України з боку США.

І Накасоне, і Рей висловили впевненість у здатності захисту виборів завдяки "експоненціально більш досконалій" співпраці між органами національної безпеки, кібер-агенціями та приватним сектором, однак визнали, що іноземні супротивники також покращують свої можливості.

"Загрози стали складнішими, але і захист став кращим", - сказав директор ФБР.

Високопосадовці американської розвідки назвали Росію, Китай та Іран основними гравцями, які прагнуть втрутитися у вибори в США.

Директор ФБР підрахував, що армія хакерів у Китаї більша, ніж армія всіх великих країн разом узятих, і в 50 разів перевищує те, що є в його розпорядженні.

Накасоне також погодився, що США ніколи не зрівняються з Китаєм за кількістю хакерів, але мають якісну перевагу.

Вибори у США

Нагадаємо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Однак 28 грудня 2023 року керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолія 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США.

Пізніше стало відомо, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США.