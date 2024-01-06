Участь Трампа у президентських виборах хочуть заборонити у десятках штатів: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, у ряді випадків відповідні позови в судах було відхилено, але у понад 20 штатах процеси розгляду доказів продовжуються. Повідомляється, що як мінімум у 20 штатах це питання залишається невирішеним.

Справи, пов'язані з виключенням Трампа із виборчих списків, ґрунтуються на пункті 14 поправки Конституції США. Вона покликана позбавляти можливості обіймати державні посади всіх, хто раніше перебував на держслужбі та брав участь у повстанні чи заколоті.

Трампу можуть заборонити брати участь у праймеріз президентських виборів у США

Нагадаємо, що 28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.