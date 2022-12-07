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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Меркель відповіла, чи може зіграти свою роль

Фото: Ангела Меркель (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель Zeit.

Екс-канцлерка не може передбачити, яким саме буде результат війни.

"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.

При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання.

До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що не змогла провести переговори з Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну і вплинути на диктатора, оскільки мала незабаром залишати свою посаду.

Окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель.

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Ангела МеркельВійна Росії проти України