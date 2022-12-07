Война в Украине закончится за столом переговоров. Меркель ответила, может ли сыграть свою роль

Экс-канцлер не может предсказать, каким именно будет исход войны.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала она.

При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса.

К тому же, бывший канцлер не ответил, когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.

"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", - добавила она.

Напомним, ранее Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на диктатора, поскольку должна была вскоре покидать свой пост.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель.

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