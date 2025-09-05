Війна в Україні закінчиться, або доведеться заплатити страшну ціну, - Трамп

Зокрема, під час розмови з журналістами Трамп заявив, що поклав край семи війнам, і український конфлікт чекає "те саме".

"І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено", - заявив Трамп.

Однак американський президент зауважив, що якщо війна в Україні не припиниться - "доведеться заплатити страшну ціну".

Гарантії безпеки для України від Трампа

Раніше стало відомо, що Трамп готовий надати гарантії безпеки Києву, але він публічно заявив, що американських військ в Україні не буде. Водночас за даними The Telegraph, він обговорює з європейцями можливість розгортання американських приватних військових підрядників.

Натомість "коаліція рішучих" - ті самі країни Європи, про які каже Трамп - спочатку оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Проте 30 серпня стало відомо, що "коаліція" раптово вирішила скоротити військовий континент, який відправить в Україну після війни. Причина в ресурсах і побоюваннях спровокувати Москву.